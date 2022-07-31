إصابة بايدن بفيروس كورونا مجددا بعد أقل من 3 أيام من إعلان تعافيه

أعلن البيت الأبيض، اليوم السبت، إصابة الرئيس الأميركي جو بايدن بفيروس كورونا “كوفيد-19” مرة أخرى وذلك بعد نحو 3 أيام من إعلان تعافيه تماما من العدوى.

وقال طبيب البيت الأبيض، كيفين أوكونور، في خطاب دوري نشره البيت الأبيض بشأن الحالة الصحية لبايدن “بعد إعلان سلبية اختبار فيروس كورونا للرئيس بايدن، جاءت النتيجة اليوم إيجابية في فحص جديد وهو ما يمثل الانتكاسة الإيجابية للفيروس”.

وأضاف “الرئيس لا يعاني أي أعراض ولا داع لبدء العلاج من جديد، إلا أنه سيخضع لإجراءات العزل الصارمة”.

وفي سياق متصل، قال بايدن، عبر تويتر “ثبتت إصابتي بفيروس كورونا مرة أخرى، وليس لدي أي أعراض ولكن سأعزل نفسي من أجل سلامة كل من حولي”، مؤكدا “ما زلت أمارس عملي، وسأتعافى قريبا”.

ويوم الأربعاء الماضي، أكد البيت الأبيض، أن نتائج اختبار الرئيس الأميركي جو بايدن جاءت سلبية لفيروس كورونا “كوفيد-19” وأنه تعافى تماما، وذلك بعد أقل من أسبوع من إصابته بالعدوى.

وأعلن بايدن مؤخرا أنه يعاني من مرض السرطان، فيما أوضح البيت الأبيض لاحقا أنه كان يعاني من سرطان الجلد ولكنه تلقى العلاج قبل الوصول إلى الرئاسة.

وجو بايدن، الذي يناهز عمره 80 عاما، هو أحد أكبر الرؤساء سنًا في تاريخ الولايات المتحدة ما يجعل صحته مصدر اهتمام خاص، لا سيما بعدما تعرض لانتقادات كثيرة في ظل التكرار اللافت للمواقف المحرجة التي يقع فيها إضافة إلى زلات اللسان المتكررة.

المصدر: مواقع