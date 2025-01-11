بايدن: هناك فرصة حقيقية لانتصار الأوكرانيين إذا استمروا في الحصول على الدعم الغربي

اعتبر الرئيس الأمريكي جو بايدن أن هناك “فرصة حقيقية لانتصار الأوكرانيين” إذا استمروا في الحصول على الدعم الغربي، وذلك مع بقاء أيام قليلة قبل أن يتولى دونالد ترامب رئاسة الولايات المتحدة.

وفي تصريح له أمام الصحفيين أشار بايدن الى أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين في “وضع صعب” بعد أن فرضت واشنطن ولندن عقوبات واسعة ضد قطاع الطاقة الروسي على خلفية الحرب في أوكرانيا.

وشدد بايدن على ضرورة “ألا يحصل بوتين على أي فرصة للاستراحة للاستمرار في تنفيذ الأفعال الوحشية التي يقوم بها” بحسب تعبيره.

يذكر أن الرئيس المنتخب ترامب كان قد وعد بوقف المساعدات العسكرية الأميركية الى أوكرانيا، والتي تشكل الحجر الأساس في مواجهة القوات الروسية التي تواصل تقدمها البطيء والمستمر في أوكرانيا.

المصدر: وكالات