لافروف: موسكو تأمل في أن تتمكن الأمم المتحدة من حل مسألة العقوبات التي تعرقل تصدير الحبوب الروسية

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن موسكو تأمل في أن يتمكن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، من حل قضية العقوبات التي تعرقل تصدير الحبوب الروسية.

وأوضح وزير الخارجية الروسي في مؤتمر صحفي مع نظيره المصري سامح شكري، أن موسكو لا تطالب برفع العقوبات لكن فيما يتعلق بمسألة الغذاء يجب على الغرب القضاء على المشاكل التي أوجدها.

وأشار لافروف إلى أن الدول الغربية تمنع دخول السفن الروسية للموانئ الأجنبية وهذا يلعب دورا في وجود الأزمة الغذائية.

وقال وزير الخارجية الروسي إن الممرات في البحر الأسود ستضمن نقل الحبوب، ولكن على كييف إزالة الألغام من الموانئ.

وحول الاتفاق الذي تم توقيعه في اسطنبول الأسبوع الجاري بمشاركة روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، لإخراج الحبوب الأوكرانية، أوضح لافروف أنه من المفترض أن تضمن أوكرانيا تطهير مياهها الإقليمية من الألغام والسماح للسفن بالمغادرة من هناك.

وأضاف أنه طوال رحلة السفن، ستضمن روسيا وتركيا أمنها بقواتهما البحرية.

وقال إنه سيتم فحص السفن في اتجاه الموانئ الأوكرانية لتحميلها بشحنات من القمح، وذلك بهدف التأكد من عدم حمل أسلحة إلى الموانئ الأوكرانية.

المصدر: روسيا اليوم