مسلمو روسيا يشاركون بصلاة عيد الاضحى ويصلون من أجل السلام وإنقاذ البشرية

شارك مسلمو روسيا، اليوم السبت، في اداء صلاة عيد الإضحى المبارك، وصلوا من أجل أن ينقذ الله البشرية من المصائب والمتاعب ويجنبها الشر. وقال المفتي الأعلى لروسيا طلعت تاج الدين في خطبة عيد الأضحى المبارك: نصلي إلى الرحمن لجميع جنودنا، المدافعين الموثوق بهم عن وطننا الموحد، خاصة لأولئك الذين يؤدون واجبهم المقدس خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا للقضاء على خطر إحياء النازية في هذه المنطقة التي طالت معاناتها.

بدوره، أعلن رئيس الإدارة الروحية لمسلمي روسيا، المفتي رافيل عين الدين، قبل بدء الخطبة الاحتفالية في مسجد موسكو الكبير أن قدرة تطوير التعاون بين روسيا وبلدان العالم الإسلامي وإفريقيا هائلة.

وقال “يتواجد اليوم في قاعة مسجد موسكو الجامع في صلاة عيد الأضحى سفراء لبلدان العالم العربي الإسلامي الذين ينقلون التحيات وأطيب التمنيات من القادة السياسيين لدولهم والمؤمنين المقيمين في هذه البلدان. ونعبر عن ثقتنا بأن قدرة تعزيز الصداقة والتعاون بين روسيا وبلدان العالم الإسلامي والشرق الأوسط وآسيا وإفريقيا هائلة، وتطويرها أمر ضروري”.

وتابع “صلواتنا موجهة إلى الله تعالى بطلبات منح السلام والازدهار للبشرية جمعاء، لإنقاذنا جميعًا من المآسي والمتاعب والمصائب، ومن الطاعون البني (النازية).”

وشدد المفتي على أن “المسلمين يصلون من أجل ذلك ليس فقط في روسيا، ولكن أيضا أولئك الذين يؤدون فريضة الحج في المملكة العربية السعودية اليوم.” وقال المفتي عين الدين “أتمنى لكل إخواني المؤمنين، ولكل أبناء الوطن، السلام والازدهار، والصحة”، مضيفا أن المسلمين في روسيا سيصلون من أجل الخير للمواطنين في روسيا، بما في ذلك رفاه وصحة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

المصدر: مواقع