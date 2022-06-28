بالصورة والصوت.. ماكرون ينقل لبايدن خبرا مزعجا عن إمدادات النفط من السعودية والامارات!!

أبلغ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نظيره الأمريكي جو بايدن خلال قمة مجموعة السبع أن الإمارات والسعودية من غير المرجح أن تتمكنا من مساعدة الغرب على زيادة إنتاج النفط.

ولحق ماكرون بالرئيس الأمريكي جو بايدن خلال تنقلهما على هامش قمة مجموعة السبع التي ترأسها ألمانيا في الفترة من 26 إلى 28 حزيران/يونيو في بافاريا ليقول له:

ماكرون: انتظر يا جو! اعذرني.. هذا مستشارك أليس كذلك؟ (في إشارة إلى جيك سوليفان مستشار الامن القومي الأمريكي)

بايدن: نعم

ماكرون: أريد التحدث عن طلبي بزيادة إنتاج النفط.. لقد تحدث للتو مع رئيس الإمارات العربية المتحدة فقال لي شيئين: الأول – نحن الآن في حدود قدراتنا القصوى لإنتاج النفط وثانيا – السعوديون بإمكانهم ربما زيادة إنتاج النفط بحدود 150 ألف برميل في اليوم وربما أكثر قليلا.. وأخيرا – ماذا علينا أن نفعل بالنسبة للنفط والغاز الروسيين؟

ومن المقرر أن يزور بايدن السعودية في تموز/يوليو المقبل، وذلك لمناقشة زيادة إنتاج النفط حيث يتطلع الغرب إلى خفض أسعار الطاقة التي ارتفعت جراء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وكان إيفان إيلاند، الباحث البارز في معهد إندبندنت قد ذكر في مقالة لصحيفة ناشيونال إنترست، أن الولايات المتحدة مستعدة للانصياع للسعودية من أجل خفض أسعار النفط، لكن هذا بالنسبة لبايدن لا يعني إلا إذلالا لا معنى له.

المصدر: وكالات