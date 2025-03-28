الرئيس عون من باريس: نحتاج إلى منطقة تنعم بالسلام… وعلى “إسرائيل” الانسحاب وتحرير الأسرى

أدان رئيس الجمهورية اللبنانية، جوزاف عون، «أي اعتداء على لبنان وأي محاولة مشبوهة لإعادة لبنان إلى دوامة العنف»، وذلك بعد العدوان الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت.

وقال عون، خلال مؤتمرٍ صحافي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في الإيليزيه، «أنّنا نحتاج إلى محيط مستقر ومنطقة تنعم بالسلام»، مشيراً إلى أنّ «إنهاء الحروب يحتاج إلى نظام عالمي مبني على القيم والمبادئ».

وأضاف عون: «نريد استعادة أراضينا المحتلة وتطبيق القرارات ذات الصلة والعودة لاتفاقية الهدنة سنة 1949»، مناشداً «أصدقاء لبنان للتحرك سريعاً لوقف التدهور ومساعدة لبنان على تطبيق القرارات الدولية».

وقال: «نريد بناء دولتنا وبسط سيطرتها وهذا ما نريد المساعدة بشأنه».

وأكد عون أنّها «استناداً إلى تجارب سابقة» حزب الله ليس مسؤولاً عن إطلاق الصواريخ على الأراضي الفلسطينية المحتلة، لافتاً إلى أنّ «الجيش اللبناني لا يزال يحقق في هوية الجهة التي أطلقت الصواريخ على إسرائيل».

ولفت إلى أنّ «هناك 13 نقطة عالقة تتطلب التفاوض مع إسرائيل لكن قبل ذلك يجب الانسحاب من النقاط الخمس وتحرير الأسرى».

وعن مسألة النزوح السوري في لبنان، قال رئيس الجمهورية اللبنانية إنّ «لبنان يضم أعلى نسبة نازحين ولاجئين، نحو 400 ألف نازح سوري يحتاجون لخطة تمويل دولية للعودة إلى بلادهم».

ولفت إلى أنّ لبنان انطلق «في مسار الخروج من أزمتنا النقدية والمالية ونحتاج إلى دعم لاستكمال ذلك».

ماكرون: نعمل على مستوى الأمم المتحدة لترسيم الحدود السورية اللبنانية

بدوره، أعلن الرئيس الفرنسي أنّه سيتحدث مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بعد الغارة الإسرائيلية على الضاحية التي اعتبرها ماكرون «انتهاكاً لوقف إطلاق النار».

وقال إنّ «الضربات الإسرائيلية غير المقبولة وتصب في مصلحة حزب الله»، مشيراً إلى أنّه «لم تصلنا أي معلومات بشأن نشاط عسكري لحزب الله في الجنوب، ولا شيء يبرر القصف الإسرائيلي لضاحية بيروت».

وعن العلاقات اللبنانية – السورية، قال ماكرون إنّه «سيكون هناك عمل على مستوى الأمم المتحدة لترسيم الحدود السورية اللبنانية»، معتبراً أنّه «قبل عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم يجب أن يكون هناك تمثيل سياسي يأخذ في الاعتبار تنوع المجتمع السوري». وأضاف: «نضع ثقتنا في الحكومة السورية لأخذ تنوع المجتمع السوري بالاعتبار لرفع العقوبات عنها».

«لوضع حدّ للاعتداءات الإسرائيلية»

من جهتها، أعلنت رئاسة الجمهورية اللبنانية أنّ عون أبلغ الرئيس الفرنسي والرئيس القبرصي يكوس خريستودوليدس ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، خلال اجتماعٍ في باريس، أنّ «الاعتداءات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية والتهديدات هي استمرار لانتهاك إسرائيل الاتفاق الذي ترعاه فرنسا والولايات المتحدة الأميركية»، مشدّداً على «ضرورة وضع حدّ للاعتداءات الإسرائيلية على لبنان».

وأكد عون أنّه «على المجتمع الدولي أن يضع حدّاً لهذه الاعتداءات وإرغام إسرائيل على التزام الاتفاق كما لبنان ملتزم به».

الرئيس عون أبلغ الرئيس ماكرون والرئيس القبرصي ورئيس الوزراء اليوناني خلال الاجتماع المستمر حتى الساعة ان الاعتداءات الاسرائيلية على الضاحية الجنوبية والتهديدات هي استمرار لانتهاك إسرائيل الاتفاق الذي ترعاه فرنسا والولايات المتحدة الأميركية وعلى المجتمع الدولي أن يضع حداً لهذه… — Lebanese Presidency (@LBpresidency) March 28, 2025

وأغار العدو الإسرائيلي، بعد ظهر اليوم، مستهدفاً الضاحية الجنوبية لبيروت، بالتزامن مع العدوان الذي تشهده البلدات الجنوبية، بعد إطلاقٍ مزعوم لصاروخين من لبنان باتجاه الأراضي المحتلة.

المصدر: مواقع