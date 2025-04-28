حركة “الأمة” دانت العدوان على الضاحية: لردع الاعتداءات المتكررة على لبنان

دانت حركة” الأمة”، في بيان “استمرار العدوان الصهيوني الغاشم على لبنان، والذي يعكس نية العدو في تهديد الأمن والاستقرار في البلاد”. وأكدت “أن هذه الاعتداءات توجب ضرورة التمسك بخيار المقاومة كأداة أساسية لردع العدو، والحفاظ على عزة لبنان وكرامته وسيادته، كما أن هذه الممارسات تثبت مرة أخرى أن أمن لبنان لا يتحقق إلا من خلال التمسك بثوابت المقاومة”.

وفي هذا السياق، توجهت إلى رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام، داعية إلى “التمسك بتنفيذ خطاب القسم والبيان الوزاري، اللذين يشددان على ضرورة ردع الاعتداءات المتكررة على لبنان، والضغط على المجتمع الدولي من أجل حماية الشعب اللبناني وضمان سيادته وأمنه”.

وختم البيان: “إن ما يحصل من اعتداءات متكررة من قبل العدو الصهيوني يؤكد للجميع ضرورة العودة إلى خيار المقاومة، والعمل المستمر على حماية لبنان في مواجهة هذا التحدي، لضمان الأمن والسيادة والاستقلال”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام