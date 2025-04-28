“لقاء الاحزاب”: الاعتداء على الضاحية يؤكد عداونية العدو وضربه بعرض الحائط كل القرارات الدولية

دان “لقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية” في بيان له يوم الاحد العدوان الصهيوني الجديد على الضاحية الجنوبية لبيروت.

ورأى اللقاء أن “هذا العدوان الغاشم الذي يهدف إلى إرهاب اللبنانيين وفرض الهيمنة الإسرائيلية عليهم، إنما يأتي في ظل استمرار الإعتداءات الصهيونية على لبنان، في انتهاك صارخ وسافر للقرار الدولي 1701، ما يؤكد الطبيعة العدوانية الصهيونية، وضرب العدو بعرض الحائط كل القرارات الدولية، وعزمه على مواصلة اعتداءاته على السيادة اللبنانية، في ظل صمت اللجنة الخماسية المولجة مراقبة تطبيق قرار وقف النار، فيما الولايات المتحدة التي ترأس اللجنة توفر الغطاء الكامل للعدوان الإسرائيلي”.

وأكد اللقاء ان “استمرار العدوان يضع الدولة اللبنانية بكل مؤسساتها أمام مسؤولية وتحدي مواجهته والدفاع عن السيادة الوطنية، والتأكيد أكثر من أي وقت مضى على وحدة الجيش والشعب والمقاومة والدولة، باعتبار هذه المعادلة تمثل السلاح الحقيقي والواقعي لقوة لبنان”، ولفت الى ان “هذه المعادلة هي الأمل الذي من خلاله يمكن التصدي للعدوانية والعربدة الصهيونية، خصوصا بعدما تبين أن الإستمرار في سياسة الرهان على الدبلوماسية كخيار وحيد لوقف الإعتداءات الإسرائيلية والزام العدو بالإنسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة، إنما هو رهان غير مجدٍ، وقد جرّبه لبنان في السابق من دون نتيجة”.

وفيما نوه اللقاء بموقف رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، طالب وزير الخارجية بـ”التحرك على الصعيد الدولي وتقديم شكوى إلى مجلس الأمن، واستدعاء سفراء الدول المشاركة في اللجنة الخماسية للإحتجاج على عدم تحرك دولهم لإلزام إسرائيل بوقف اعتداءاتها والانسحاب من لبنان”.

وشدد اللقائ على “حق لبنان في المقاومة ضد الاحتلال والإعتداءات الإسرائيلية”، واكد على “الإلتفاف الوطني والسياسي والشعبي حول المقاومة، ورفض كل الدعوات التي تطالب بنزع سلاحها، لأن هذا السلاح هو قوة للبنان في وجه الإحتلال والعدوانية والأطماع الصهيونية”.

وكانت طائرات العدو الإسرائيلي شنت يوم الاحد عدوانًا جديدًا على الضاحية الجنوبية لبيروت، استهدفت فيه خيمة في منطقة الحدث – الجاموس. وأدت الغارة إلى تدمير المكان المستهدف وحدوث دمار في المنطقة المحيطة.

ويأتي هذا العدوان ضمن سلسلة من خروقات وقف إطلاق النار التي تقوم بها القوات الإسرائيلية منذ انتهاء العدوان على لبنان في تشرين الثاني من العام الماضي.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام