الأسير الفلسطيني زكريا الزبيدي يعلق إضرابه المفتوح عن الطعام بسجون العدو الاسرائيلي

علق الأسير الفلسطيني زكريا الزبيدي الثلاثاء، إضرابه المفتوح عن الطعام عقب تعليق الأسير خليل عواودة إضرابه في سجون العدو الاسرائيلي.

وقال نادي الأسير الفلسطيني إن “الأسير زكريا الزبيدي من مخيم جنين علق إضرابه الذي شرع به إسنادا للمعتقلين خليل عواودة ورائد ريان”.

وعلّق الأسير المضرب خليل عواودة، الثلاثاء إضرابه المفتوح عن الطعام.

وقال نادي الأسير إن “المعتقل خليل عواودة علّق إضرابه المفتوح عن الطعام، الذي استمر لمدة 111 يوما رفضا لاعتقاله الإداري، بعد وعود وتعهدات من الاحتلال بإنهاء اعتقاله”.

يذكر أن الأسير زكريا الزبيدي (45 عاما) والمحتجز حالياً بعزل سجن “أيالون” بظروف معيشية واعتقاليه صعبة، استمر في إضرابه الذي شرع به إسنادًا للمعتقلين خليل عواودة ورائد ريان 19 يوماً.

المصدر: فلسطين اليوم