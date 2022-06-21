بالأسماء : حملة اعتقالات واسعة في الضفة بينهم أسرى محررين

شنت قوات الاحتلال “الإسرائيلية” فجر اليوم الأربعاء 21/6/2022 حملة اعتقالات واسعة، طالت 19 مواطنا بينهم أسرى محررين.

وعرف من المعتقلين:

محمد الصافي- سردا شمال رام الله

الشيخ محمد خروب- مخيم الجلزون شمال رام الله

المحرر يوسف غوانمة- مخيم الجلزون

محمد نخلة- مخيم الجلزون

المحرر يوسف إيهاب الزبيدي- مخيم الجلزون

المحرر علي زاهي البرغوثي- كوبر شمال رام الله

محمد أبو غربية- الرام شمال القدس

هيثم غوادرة- بير الباشا غرب جنين

محمد عمر جوابرة- قباطية جنوب جنين

الطفل مصطفى عامر صباح- تقوع شرق بيت لحم

الفتى محمد ياسين صباح- تقوع

عمر ذياب العمور- تقوع

كاظم مراد حنني- بيت فوريك شرق نابلس

منير فقها- طوباس

مروان نايف حميد- تقوع

أحمد علي صباح- تقوع

إبراهيم سمير صباح- تقوع

حسين أبو ذراع- مخيم بلاطة بنابلس

محمد أبو ذراع- مخيم بلاطة

المصدر: فلسطين اليوم