بالأسماء : حملة اعتقالات واسعة في الضفة بينهم أسرى محررين

شنت قوات الاحتلال “الإسرائيلية” فجر اليوم الأربعاء 21/6/2022 حملة اعتقالات واسعة، طالت 19 مواطنا بينهم أسرى محررين.
وعرف من المعتقلين:
محمد الصافي- سردا شمال رام الله
الشيخ محمد خروب- مخيم الجلزون شمال رام الله
المحرر يوسف غوانمة- مخيم الجلزون
محمد نخلة- مخيم الجلزون
المحرر يوسف إيهاب الزبيدي- مخيم الجلزون
المحرر علي زاهي البرغوثي- كوبر شمال رام الله
محمد أبو غربية- الرام شمال القدس
هيثم غوادرة- بير الباشا غرب جنين
محمد عمر جوابرة- قباطية جنوب جنين
الطفل مصطفى عامر صباح- تقوع شرق بيت لحم
الفتى محمد ياسين صباح- تقوع
عمر ذياب العمور- تقوع
كاظم مراد حنني- بيت فوريك شرق نابلس
منير فقها- طوباس
مروان نايف حميد- تقوع
أحمد علي صباح- تقوع
إبراهيم سمير صباح- تقوع
حسين أبو ذراع- مخيم بلاطة بنابلس
محمد أبو ذراع- مخيم بلاطة
المصدر: فلسطين اليوم