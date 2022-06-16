المدير العام للاقتصاد عرض مع ممثلي قطاعي الدواجن والمواشي لموضوع مستحقات أموال الدعم

استقبل المدير العام لوزارة الإقتصاد والتجارة محمد ابو حيدر في مكتبه في الوزارة، اليوم الخميس، رئيس النقابة اللبنانية للدواجن وليم بطرس وأمين سر نقابة القصابين ومستوردي وتجار المواشي الحية ماجد عيد، وتم البحث في أمور تتعلق بقطاعي الدواجن والمواشي واللحوم.

وبحسب بيان، فقد بحث المجتمعون في موضوع أموال الدعم المستحقة لمربي الداوجن وتجار المواشي لدى مصرف لبنان، وخصوصاً ان هذه الاموال حق ولا يمكن التفريط بها. وناشد بطرس وعيد أبو حيدر نقل مطلبهم الى المجلس المركزي لمصرف لبنان، لضرورة سداد المصرف هذه الحقوق لاصحابها من ضمن التواريخ المتفق عليها”.

ولفت البيان الى انه “جرى أيضاً عرض ما يحصل من غش في الاسواق في موضوع بيع الدواجن واللحوم في مراكز البيع، حيث شدد بطرس وعيد على مطالب النقابتين في هذا الإطار والتي تتمثل بمنع إستيراد الدواجن من دول تنتج بمواصفات أقل من المواصفات المعتمدة في لبنان، إعتماد شركة مراقبة عالمية موثوقة لمراقبة مواصفات الدجاج المستورد والمواشي واللحوم المستوردة، حفاظاً على صحة اللبنانيين ومنعاً للمضاربة غير المشروعة، اضافة الى تطبيق قرارات وزارة الإقتصاد والتجارة ومواصفة مؤسسة ليبنور التي تقضي بإلتزام مراكز البيع تطبيق آلية عرض اللحوم والدواجن المستوردة بغلافها الأصلي مع بطاقتها البيانية، والفصل بين ما هو مجلد ومبرد وطازج، منعاً للتلاعب والغش وإلحاق الضرر بصحة المواطن”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام