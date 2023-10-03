امين سلام: سيتم العمل على ما يسمى ترشيد الدعم

أكد وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام”، في حديث تلفزيوني ان “الأهداف الأساسية للزيارة للولايات المتحدة تحديدا الاجتماع مع البنك الدولي كان للبحث في الآلية التي ستوضع لمرحلة ما بعد انتهاء قرض البنك الدولي الحالي للطحين”.

وأعلن عن “هذه الخطة”، وقال: “في تفاصيلها إن الداتا التي عملت عليها وزارة الاقتصاد خلال فترة السنة ونصف السنة المنصرمة سيتم جمعها، وتضاف إليها داتا وزارة الشؤون الاجتماعية التي تستهدف العائلات الأكثر فقرا والمسجلة للاستفادة من برنامج أمان، وتحديدا كل موظفي القطاع العام الذين يتقاضون رواتبهم بالليرة اللبنانية. وبعدها، سيتم العمل على ما يسمى ترشيد الدعم. ومن خلاله، يتم تحويل كل الأموال الجديدة التي سيجري الاتفاق عليها للحصول من البنك الدولي على بطاقة تمويلية قيمتها 20 دولارا أو 25 دولارا شهريا لشراء الخبز. كما سيتم إيقاف الدعم العشوائي على ما يسمى السلع”.

وقال: “غلاء الأسعار ليس بسبب الدولرة، إنما بسبب جشع بعض التجار.”.