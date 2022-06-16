انطلاق أعمال المؤتمر الدولي الـ 18 حول سوريا بصيغة أستانا في العاصمة الكازاخية

بدأت في العاصمة الكازاخية نور سلطان، اليوم الأربعاء، أعمال المؤتمر الدولي الثامن عشر حول سوريا بموجب صيغة أستانا والتي تستمر على مدى يومين. ويترأس وفد الجمهورية العربية السورية معاون وزير الخارجية والمغتربين أيمن سوسان فيما يترأس وفد روسيا الاتحادية المبعوث الخاص للرئيس الروسي الى سوريا الكسندر لافرنتييف ووفد الجمهورية الإسلامية الإيرانية كبير مساعدي وزير الخارجية للمسائل السياسية الخاصة علي أصغر خاجي إضافة إلى الوفود الأخرى.

كما يشارك في الاجتماع وفد من الأمم المتحدة برئاسة كبير موظفي مكتب مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا روبرت دانا، وممثلو إدارة المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وممثلو اللجنة الدولية للصليب الأحمر. ويتضمن جدول أعمال المؤتمر بحث مسائل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية في سوريا، وفي مستهل المحادثات عقد وفد سوريا اجتماعاً مع وفد روسيا.

وكان الاجتماع الدولي السابع عشر حول سوريا بصيغة أستانا عقد يومي الـ 21 والـ 22 من كانون الأول/ديسمبر الماضي في العاصمة الكازاخية نور سلطان.

وفي وقت سابق أمس قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الكازاخستانية، أيبيك سمادياروف، “أكدت جميع أطراف صيغة أستانا بشأن سوريا مشاركتها في المفاوضات التي ستعقد في العاصمة الكازاخستانية يومي 15 و16 حزيران/يونيو المقبل، وهي وفود من الدول الضامنة روسيا وتركيا وإيران، إضافة إلى حكومة جمهورية كازاخستان وستشارك فيها سوريا والمعارضة السورية”.

وسيحضر المحادثات كمراقب، وفد أممي برئاسة كبير المسؤولين السياسيين في مكتب المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا روبرت دن، ووفد أردني، وممثلو المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

المصدر: موقع المنار