عمليات المقاومة الاسلامية ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية

دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، نفّذت المقاومة الإسلامية عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الاثنين 06-05-2024، وفقًا للتالي:
– القطاع الشرقي:
1- الساعة 09:00 استهداف مقر قيادة فرقة الجولان (210) في قاعدة نفح بعشرات صواريخ الكاتيوشا، كردٍ على اعتداء العدو الإسرائيلي الذي طال منطقة البقاع.
2- الساعة 11:30 شن هجوم جوي بمسيرات انقضاضية استهدف تموضعًا لجنود العدو الإسرائيلي جنوبي مستوطنة المطلة وإصابة نقاط استقرارهم وتدمير آلياتهم وإعطابها وإيقاعهم بين قتيل وجريح.
– القطاع الغربي:
1- الساعة 12:05 استهداف التجهيزات الفنية في موقع حدب يارين بالأسلحة المناسبة وإصابتها إصابة مباشرة.
المصدر: الاعلام الحربي