الصحة العالمية تحذر من أن شن عملية عسكرية في رفح “سيفاقم الكارثة الإنسانية”

حذرت منظمة الصحة العالمية من أن شن “إسرائيل” عملية عسكرية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة سيفاقم الكارثة الإنسانية، مشيرة إلى أن النزوح الجديد “سيضاعف كارثة المجاعة”.

وقالت المتحدثة باسم المنظمة التابعة للأمم المتحدة مارغريت هاريس: “بالنظر إلى الظروف المعيشية المحفوفة بالمخاطر بالفعل، والنظام الصحي المعطل، فإن أي عملية في رفح ستزيد بشكل كبير من الكارثة الإنسانية وتدفع عملية الإغاثة الهشة بالفعل إلى نقطة الانهيار”.

وحذرت هاريس من أن “موجة جديدة من النزوح ستؤدي إلى تفاقم الاكتظاظ، وتقييد الوصول إلى الغذاء والمياه والخدمات الصحية والصرف الصحي، ما يؤدي إلى زيادة تفشي الأمراض، وتفاقم مستويات الجوع، وخسارة إضافية في الأرواح”.

هذا، وأعلن “الجيش الإسرائيلي” أن قواته تهاجم وتعمل في هذه الأثناء بشكل مباغت ضد أهداف لحماس في منطقة شرق رفح.

كما أصدر مجلس الحرب “الإسرائيلي” قرارا بالإجماع لاستمرار العملية العسكرية في رفح للضغط على حماس.

المصدر: وكالة وفا