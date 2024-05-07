إيران تصنع حاملات للأقمار الصناعية الثقيلة “سرير” وقائم”

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن رئيس منظمة الفضاء الإيرانية حسن سالاريه قال إنه سيتم الانتهاء من القمر الصناعي بارس 2 في الأشهر القليلة المقبلة.

وأضاف، لقد انتهينا من صنع القمر الصناعي “ناهد 3” وهو قمر صناعي للاتصالات.

وتابع، على جدول الأعمال لدينا تصميم وبناء حاملات للأقمار الصناعية الثقيلة مثل “سرير” و”قائم 105 و120″.

وأعرب رئيس منظمة الفضاء الإيرانية عن أمله في القيام بأول عملية إطلاق من محطة تشابهار الأرضية في العام المقبل.

وأضاف سالاريه، القمران الصناعيان “سامان 2″ و”ظفر 2” على جدول أعمال منظمة الفضاء.

المصدر: وكالة تسنيم