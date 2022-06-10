عشرات الاصابات باعتداء العدو الاسرائيلي على مسيرة كفر قدوم بالضفة المحتلة

أصيب 7 شبان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والعشرات بالاختناق خلال قمع قوات العدو الإسرائيلي لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان الصهيوني شرق قلقيلية بالضفة الفلسطينية المحتلة.

وقالت مصادر فلسينية “انطلقت الجمعة المسيرة تنديدا باستمرار اعتداءات العدو المختلفة بحق الشعب الفلسطيني في كافة محافظات الوطن”، ولفتت الى ان “قوات الاحتلال قمعت المسيرة بإطلاق وابل من الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز السام المسيل للدموع وقنابل الصوت تجاه المشاركين، ما أدى إلى إصابة 7 شبان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والعشرات بالاختناق الشديد، عولجوا ميدانيا”.

وأوضحت المصادر أن “جنود الاحتلال هاجموا المواطنين المشاركين في المسيرة واقتحموا عددا من المنازل وحولوها لثكنة عسكرية، فيما اعتلى الجنود قمة جبل مطل على البلدة ونصبوا كمائن بين حقول الزيتون بهدف اعتقال الشبان دون تسجيل أية اعتقالات”.

المصدر: وكالة وفا