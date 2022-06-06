الشيخ نعيم قاسم : مستعدون للتحرك بالوسائل المناسبة اذا قال لبنان إن العدو ينتهك حقوقه البحرية

اشار نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم الى” استعداد الحزبِ لاتخاذِ إجراءاتٍ ضدَ عملياتِ التنقيبِ الاسرائيليةِ في المناطقِ البحريةِ المتنازعِ عليها بمجردِ أن تعلنَ الحكومةُ اللبنانيةُ انتهاكَ العدوِ إلاسرائيلي لحدودِ لبنانَ البحرية”.

وفي مقابلة مع وكالة رويترز رأى الشيخ قاسم ان”المسألةَ الآنَ تتطلبُ قراراً حاسماً من الدولةِ اللبنانية”، داعياً اياها إلى”الضغطِ أكثرَ في مسألةِ ترسيمِ الحدودِ البحرية والاعلانِ ما اذا هناك انسدادٌ في المفاوضاتِ او انها قد انتهت”.

وفي الاطار قال الشيخ قاسم إن:”نبقى نترجى الأميركيينَ وأن نبقى بانتظارِ أن يَمنُّوا علينا بزيارةٍ أو زيارتينِ ويقدموا اقتراحاتٍ غيرَ واقعية ٍلا تنسجمُ معَ حقوقِ لبنان ، فهذا إضاعةٌ للوقت”.

واكد سماحته ان”حزب الله تحتَ سقفِ الدولةِ في مثلِ هذه القرارات، وهو يشجعُها على الإسراعِ في ذلك ووضعِ مهلةٍ لنفسِها لأنه لا يصحُّ أن يبقى هذا الأمرُ مُعَلَّقا”.

المصدر: قناة المنار