4 قتلى وانقطاع الكهرباء عن 900 ألف منزل جراء عواصف في كندا

أعلنت السلطات الكندية مقتل أربعة أشخاص في شرق البلاد جراء عواصف عنيفة حرمت أيضا ما يقرب من 900 ألف منزل في مقاطعتي أونتاريو وكيبيك من الكهرباء.

وأعلنت شرطة أونتاريو عبر تويتر سقوط ثلاثة قتلى وعدد من الجرحى جراء عاصفة صيفية عنيفة.

وقالت الشرطة إن شخصا قتل عندما سقطت شجرة على مقطورة في برانت بجنوب تورنتو.

وقتلت امرأة تجاوز عمرها 70 عاما، كانت تسير خلال العاصفة، جراء سقوط شجرة.

وفي شمال العاصمة الفدرالية أوتاوا، قضى شخص بسبب العواصف الرعدية.

كما غرقت امرأة في الخمسينيات من عمرها جراء انقلاب قارب بفعل العاصفة، في نهر يفصل أوتاوا عن غاتينو في كيبيك، وفق ما نقلت إذاعة كندا عن الشرطة المحلية.

وكان نحو 900 ألف منزل في شرق كندا بلا كهرباء مساء السبت بسبب العواصف وفق ما نقلت “وكالة الصحافة الفرنسية”.

المصدر: ا ف ب