نقيب الاطباء: لبنان ما زال بمنأى عن عدوى “جدري القرود”

أكد نقيب الاطباء في لبنان شرف أبو شرف أن “لبنان ما زال في منأى عن عدوى جدري القرود”، وطالب الدولة “بالتعاون السريع مع منظمة الصحة العالمية لأخذ الإجراءات اللازمة لمنع انتشار العدوى عندنا، وخاصة بالنسبة الى القادمين من إفريقيا”.

وشدد أبو شرف على “ضرورة تزويد المختبرات بالمستلزمات المخبرية للتشخيص”، وأكد ان “التدابير الوقائية وعدم الاتصال الوثيق مع المصابين تبقى العلاج الأفضل، فالعدوى تأتي عبر التنفس المباشر والقريب من المريض او عبر الدم. وهذا الفيروس نادر وشبيه بالجدري البشري”.

وأشار أبو شرف الى ان “خطر العدوى منخفض وعوارضها الحمى وآلام العضلات وتضخم الغدد اللمفاوية وطفرة جلدية على اليدين والوجه ثم تنتشر في الجسم كافة، ويتعافى معظم الناس منها في غضون أسابيع قليلة”، واوضح “أما العلاج فيقتصر على علاج العوارض”.

ولفت أبو شرف الى أن “لقاح الجدري يوفر الحماية 85% وهناك سلالتان رئيسيتان للمرض، سلالة الكونغو وهي الأشد خطورة ونسبة الخطورة قد تصل إلى 10% من الوفيات، وسلالة غرب إفريقيا بمعدل وفيات نحو الواحد بالمئة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام