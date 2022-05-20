إصابات بين الفلسطينيين باعتداء العدو الاسرائيلي على مسيرة كفر قدوم بالضفة المحتلة

أصيب عشرات الفلسطينيين الجمعة خلال قمع جيش العدو الإسرائيلي مسيرة كفر(بالضفة الغربية المحتلة) قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان الصهيوني.

وأفادت مصادر فلسطينية أن “جنود الاحتلال اعتدوا على المشاركين في المسيرة وأطلقوا صوبهم الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز المسيل للدموع، وقنابل الصوت، ما أدى لإصابة أربعة مواطنين بالرصاص المعدني والعشرات بالاختناق جرى علاجهم ميدانيا”.

وقالت المصادر إن “طواقم الدفاع المدني الفلسطيني أخمدت حريقا اندلع في حقول الزيتون بفعل قنابل الصوت التي ألقاها جنود الاحتلال”، وأضافت أن “المسيرة انطلقت بمشاركة المئات من أبناء القرية الذين رفعوا علم فلسطين، تعبيرا عن التفاف الشعب حول رايته ودفاعا عنها في وجه ما تتعرض له من مساس من قبل الاحتلال في مختلف محافظات الوطن، وردا على دعوات المستوطنين تنظيم مسيرة أعلام في القدس المحتلة”.

المصدر: وكالة وفا