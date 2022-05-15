نسب التصويت في الانتخابات النيابية في مختلف الدوائر – موقع قناة المنار – لبنان
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May 15 2022 - 11:56

نسب التصويت في الانتخابات النيابية في مختلف الدوائر

منذ 44 mins 15 May، 2022
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لبنان

نسبة الاقتراع في دائرة بيروت الثانية  7.71 % ، في بعبدا  14.23%

نسب الاقتراع بلغت حتى الان: في صور ١٤,٨٥ ٪ وبنت جبيل ١٣,٨٤ ٪ ومرجعيون ١٢,٢١ ٪ وقرى صيدا ١١,٦ ٪ والنبطية ١٧,٢٧٪

صيدا: النسبة حوالي 9%

نسبة الاقتراع في ساحل كسروان تخطت 10%

مجموع المقترعين في البقاع الغربي وراشيا 13082 بنسبة 8.9%

إقبال كثيف على صناديق الاقتراع في بعلبك الهرمل والناخبون ينتظرون دورهم للادلاء باصواتهم في صفوف طويلة

نسب التصويت في الاقضية بحسب ماكينة التيار الوطني الحر بتمام الساعة ١٠:
كسروان : ١٢،٢٩% – جبيل : ١١% – المتن: ٩،٠٩% – بعبدا: ٩% – الشوف: ٩،٤٢%- عاليه: ٧،٥٤% – جزين: ٩،٨١% -زحلة: ٦،١٩% – البترون: ١٠،٧٩% – الكورة: ٦،٢٨%- البقاع الغربي ٧،٢%- بعلبك ٦،٨٦%.

المصدر: موقع المنار

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