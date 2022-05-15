نسب التصويت في الانتخابات النيابية في مختلف الدوائر

نسب التصويت في الاقضية بحسب ماكينة التيار الوطني الحر بتمام الساعة ١٠:

كسروان : ١٢،٢٩% – جبيل : ١١% – المتن: ٩،٠٩% – بعبدا: ٩% – الشوف: ٩،٤٢%- عاليه: ٧،٥٤% – جزين: ٩،٨١% -زحلة: ٦،١٩% – البترون: ١٠،٧٩% – الكورة: ٦،٢٨%- البقاع الغربي ٧،٢%- بعلبك ٦،٨٦%.