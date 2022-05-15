نسب التصويت في الانتخابات النيابية في مختلف الدوائر

نسبة الاقتراع في دائرة بيروت الثانية 7.71 % ، في بعبدا 14.23%
نسب الاقتراع بلغت حتى الان: في صور ١٤,٨٥ ٪ وبنت جبيل ١٣,٨٤ ٪ ومرجعيون ١٢,٢١ ٪ وقرى صيدا ١١,٦ ٪ والنبطية ١٧,٢٧٪
صيدا: النسبة حوالي 9%
نسبة الاقتراع في ساحل كسروان تخطت 10%
مجموع المقترعين في البقاع الغربي وراشيا 13082 بنسبة 8.9%
إقبال كثيف على صناديق الاقتراع في بعلبك الهرمل والناخبون ينتظرون دورهم للادلاء باصواتهم في صفوف طويلة
نسب التصويت في الاقضية بحسب ماكينة التيار الوطني الحر بتمام الساعة ١٠:
كسروان : ١٢،٢٩% – جبيل : ١١% – المتن: ٩،٠٩% – بعبدا: ٩% – الشوف: ٩،٤٢%- عاليه: ٧،٥٤% – جزين: ٩،٨١% -زحلة: ٦،١٩% – البترون: ١٠،٧٩% – الكورة: ٦،٢٨%- البقاع الغربي ٧،٢%- بعلبك ٦،٨٦%.
المصدر: موقع المنار