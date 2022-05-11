ايران تنشر صور جديدة وعالية الجودة أخذها القمر الصناعي “نور 2” للقاعدة الإرهابية الأميركية – موقع قناة المنار – لبنان
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May 11 2022 - 13:06

ايران تنشر صور جديدة وعالية الجودة أخذها القمر الصناعي “نور 2” للقاعدة الإرهابية الأميركية

منذ 1 ساعة 11 May، 2022
القمر الصناعي "نور 2"
ايران - عربي وإقليمي

نشر وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الايراني عيسى زارع بور، على صفحته الشخصية على إنستغرام، لأول مرة، الصور التي التقطها القمر الصناعي “نور 2” التابع للقوة الجوفضائية للحرس الثوري لمنطقتين في ايران (مرودشت في محافظة فارس وخورموج في محافظة بوشهر).

وبث التلفزيون الايراني في نشراته الاخبارية صور جديد للصور الملتقطة بواسطة هذا القمر الصناعي، وتتعلق بقاعدة الأسطول الخامس الأميركي في المنامة عاصمة البحرين.
والصور التالية هي مقارنة بين الصور المنشورة سابقا والصور الجديدة للقمر الصناعي الايراني “نور 2” :

ايران

المصدر: فارس

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