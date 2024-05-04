سفينة للحرس الثوري الايراني تعبر خط الاستواء في أول مهمة في نصف الكرة الجنوبي

عبرت سفينة الشهيد مهدوي التابعة لبحرية الحرس الثوري، والمجهزة بصواريخ باليستية بعيدة المدى وصواريخ كروز، خط الاستواء ودخلت النصف الجنوبي من الكرة الأرضية.

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن سفينة الشهيد مهدوي التابعة لبحرية الحرس الثوري، والمجهزة بصواريخ باليستية بعيدة المدى وصواريخ كروز، عبرت خلال مهمتها، خط الاستواء ودخلت النصف الجنوبي من الكرة الأرضية.

وتعد هذه أول مهمة بحرية بعيدة المدى للحرس الثوري من حيث المسافة ونوع المهمة، والتي تسجل باسم الشهيد “نادر مهدوي”.

وتزن سفينة الشهيد مهدوي، التي أضيفت إلى بحرية الحرس الثوري في مارس 2023، أكثر من 2100 طن، ويبلغ طولها 240 مترًا وعرضها 27 مترًا.

وتمتلك هذه السفينة مجموعة متنوعة من الرادارات المتطورة، مثل الرادار ثلاثي الأبعاد، وأنظمة الصواريخ، وأرض-أرض، وأرض-جو، ومنظومة “سوم خرداد” وغيرها من أنظمة الاتصالات المتقدمة.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن الشهيد مهدوي هي أول سفينة إيرانية مجهزة بصواريخ باليستية بعيدة المدى.

وفي فبراير من العام الماضي، تم نشر أخبار رسمية عن إطلاق صاروخ باليستي من هذه السفينة، ووفقًا للصور التي نشرتها البحرية التابعة للحرس الثوري، تم إطلاق صاروخين باليستيين يبلغ مداهما حوالي 1700 كيلومتر من داخل حاويتين باتجاه أهدافهما.

وبحسب قائد البحرية في الحرس الثوري، فإنه بالإضافة إلى الصواريخ الباليستية بعيدة المدى، تم أيضًا تركيب صواريخ كروز بطول 2000 كيلومتر تحمل اسم “قدر 474” على هذه السفينة.

وبحسب الادميرال تنكسيري، فإن المهمة الأكثر أهمية لبحرية الحرس الثوري في المياه البعيدة هي ايجاد السيادة البحرية والحفاظ عليها وضمان أمن خطوط الشحن.

وبحسب تسنيم، نفذت سفينة الشهيد مهدوي خلال الأشهر الأخيرة مهمة في خليج عدن.

المصدر: وكالة تسنيم