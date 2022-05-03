ايران ضمن أربع دول رائدة في مجال الطائرات المسيرة

صرح النائب في مجلس الشورى الاسلامي الايراني ابو الفضل ابو ترابي، بان ايران تعد ضمن الدول الاربع الرائدة في مجال الطائرات المسيرة في العالم.

وقال ابو الفضل ابو ترابي في تصريح صحفي اليوم الاثنين: ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تعد ضمن الدول الاربع الرائدة في مجال الطائرات المسيرة في العالم وهو نجاح تحقق في ظل الاعتماد على القدرات الداخلية ولن يتاثر ابدا بالحظر المفروض من قبل الاعداء.

واضاف: يتم اليوم في البلاد تصنيع وانتاج 59 نوعا من الطائرات المسيرة من ضمنها مسيرة يبلغ مداها 4 آلاف كم.

واكد بان الاكتفاء الذاتي في انتاج الطائرات المسيرة يؤدي دورا مهما في توفير حاجات ايران للطائرات الحربية واضاف: ان ايران بانتاجها المسيرات قد وفرت حاجتها للطائرات الحربية تقريبا وان المسيرات التي تصنع في الجمهورية الاسلامية الايرانية اليوم يمكنها في الواقع ان تقوم بعمل طائرة حربية.

وتابع قائلا: انه واستمرارا لنجاح الجمهورية الاسلامية الايرانية ينبغي الاشارة الى نجاح المسيرات في محور المقاومة بالمنطقة حيث ان توغل مسيرتين لاجواء كيان الاحتلال قد جعله يشعر بالعجز بحيث انه استخدم 41 طائرة حربية واستطلاعية ومسيرة للكشف عنهما.

المصدر: قناة العالم