التعبئة الرياضية في حزب الله اختتمت أنشطة يوم القدس في صيدا والجوار

أقامت التعبئة الرياضيه في حزب الله منطقة صيدا مباراة ودية فى لعبة كرة القدم تحت شعار “القدس هي المحور” لمناسبة يوم القدس، على ملعب الفوكس بين نادي المصطفى الرياضي صيدا ونادي القسطل الرياضي الميه وميه وانتهت بفوز المصطفى 2 – 1.

وتقدم الحضور إمام مسجد الغفران فى صيدا الشيخ حسام العيلاني، مسؤول منطقة صيدا فى حزب الله الشيخ زيد ضاهر، المسؤول الرياضى سمير ناصر، مسؤول شعبة عين الحلوة في الحزب علي الزينوا، مسؤول الشؤون الإدارية في إقليم حركة فتح في لبنان غالب الصالح، المدقق المالي في الاتحاد الفلسطيني في لبنان أحمد موسى، مسؤول إعلام حركة فتح منطقة صيدا يوسف زريعي، رئيس نادي القسطل محمد شبلي وأمين السر محمد يوسف زيدان، المدرب والحكم الكابتن هلال كاعين، الكابتن أياد فرهود، وفي حضور فريق الإسعاف والطوارىء فى الهيئة الصحية الإسلامية وحشد من محبي لعبة كرة القدم.

وتم تسليم كأس المركز الأول إلى كابتن نادي المصطفى محمد نجم، وكأس المركز الثاني لنادي القسطل الرياضي الميه وميه، وتوزيع الميداليات على حكم المباراة مالك حبلي والكوتش محمد الصباغ والاعلامي أديب عناني على تغطيته للمباراة.

وللمناسبة، قام نادي الباقر للكاراتيه باختبار ترفيع أحزمة للمتدربين، حيث أجرى المدرب علي بدر الدين من نادي الهدى حارة صيدا الإختبار وترفيع أحزمة لـ10 متدربين.

كما نظمت التعبئة في بنعفول دورة في كرة القدم، حيث اختتمت بمباراة بين فريقي التضامن بنعفول والوفاء بنعفول. وقد فاز الأخير بنتيجة (3_2)، في حضور مسؤول الشعبة محمد كحيل والمسؤول الرياضي في بنعفول، ووزعت الجوائز على الفائزين.

وبمناسبة يوم القدس العالمي، نظمت التعبئة ونادي الهدى الرياضي- حارة صيدا بطولة في كرة الطاولة في مجمع سيد الشهداء- حارة صيدا، في جو رياضي وتنافسي حماسي، بمشاركة 25 لاعبا.

وفي الختام، وزعت الجوائز والميداليات على الفائزين الذين صنفوا ضمن فئتين:

فئة الكبار- مركز أول: علي الكرار فنيش، مركز ثاني: محمد صالح ومركز ثالث: علي عوض. وفئة الصغار- مركز أول: حسين عوض ومركز ثاني: عباس صالح.

كما نظمت في مدينة صيدا بطولة كرة الطاولة في قاعة مجمع الزهراء، حيث توج فيها اللاعب خضر بزي بطلا.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام