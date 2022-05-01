ندوة لمركز الإمام الخميني الثقافي في الهرمل إحياء ليوم القدس العالمي

نظم مركز الإمام الخميني الثقافي في قاعة مجمع سيد الشهداء (ع) في الهرمل، ندوة فكرية بعنوان “فلسطين تنتصر” إحياء ليوم القدس العالمي، استضاف خلالها ممثل حركة الجهاد الإسلامي في لبنان إحسان عطايا، في حضور رئيس بلدية الهرمل صبحي صقر، مفتي الهرمل الشيخ علي طه وفاعليات وحشد من الأهالي.

وتحدث عطايا فقال: “إن مشهد إحياء الملايين في العالم ليوم القدس يؤكد امتداد ذلك النداء الخميني وثورته الإسلامية المباركة التي جعلت من فلسطين أولوية، حتى وصلنا إلى هذه المرحلة من الإقتدار والقوة، وباتت سرايا القدس ترعب العدو وحركة فلسطينية واحدة لا يجرؤ العدو على مواجهتها عسكريا”.

وختم عطايا: “إن وحدة الأمة هي أساس الإنتصار وتحرير فلسطين وهزيمة المشروع الأميركي والإسرائيلي في المنطقة، وأساس إفشال الفتن بيننا كأمة واحدة”.

وحضرت فلسطين شعرا في الندوة، بقصيدة للشاعر بسام موسى، واختتمت الندوة بحوار بين الحضور وعطايا تمحورت حول الشأن الفلسطيني.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام