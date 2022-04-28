محافظ النبطية: مجلس الامن الفرعي قرر تسيير دوريات في المدينة ليلا

هنأ محافظ النبطية حسن فقيه “اللبنانيين عموما والمسلمين خصوصا بحلول عيد الفطر السعيد”.

وأشار فقيه الى انه “لمناسبة العيد، فان مجلس الامن الفرعي الذي انعقد الخميس برئاسته في سرايا النبطية، اتخذ قرارا بتسيير دوريات امنية في النبطية من التاسعة مساء وحتى الأولى فجرا، تشارك فيها مخابرات الجيش في النبطية وامن الدولة وقوى الامن الداخلي والامن العام وشرطة بلدية النبطية لمواكبة المواطنين الذين يقصدون النبطية بعد الإفطار للتبضع وشراء حاجات العيد، على ان تستمر الدوريات حتى عيد الفطر وتأخذ الوتيرة المرتفعة صبيحة العيد حول المساجد التي يؤمها المصلون بإمامة مفتي النبطية سماحة الشيخ عبد الحسين صادق”.

ولفت فقيه الى انه “أعطى أمرا لبلدية النبطية بان تقوم شرطتها البلدية بإزالة عربات الباعة والاكشاش من ساحة النبطية وطرقاتها الرئيسية، إفساحا في المجال امام رواد سوق النبطية وامام المصلين ليلا الذيي يرتادون الجوامع للصلاة والدعاء بامامة الشيخ صادق خصوصا صبيحة يوم العيد”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام