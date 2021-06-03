تعميم لمحافظ النبطية قضى بتنظيم عملية تعبئة المحروقات تفاديا لوقوع المشاكل وتنظيم عملية الاكتظاظ

اصدر محافظ النبطية بالتكليف الدكتور حسن فقيه، تعميما الى بلديات المحافظة، يقضي بتنظيم عملية تعبئة المحروقات على المحطات ضمن النطاق الجغرافي لكل بلدية، وذلك تفاديا لوقوع المشاكل وتنظيم عملية الاكتظاظ.

وجاء في التعميم: “نظرا لتفاقم أزمة المحروقات في لبنان وخصوصا في محافظة النبطية المشابهة لازمة كورونا التي نتجاوزها بنجاح ونتيجة للشكاوى اليومية المتكررة بسبب وقوع اشكالات يومية على محطات المحروقات.

ولتنظيم عمل المحطات في محافظة النبطية اضافة للجهود التي تبذلها مصلحة الاقتصاد والقوى الأمنية والعسكرية، يطلب من رؤساء البلديات:

– تشكيل وحدة عمل من متطوعين من أبناء البلدة وبحضور الشرطي البلدي لتنظيم عملية تعبئة المحروقات على المحطات ضمن النطاق الجغرافي لكل بلدية تفاديا لوقوع المشاكل وتنظيم عملية الاكتظاظ والتواصل الجهات الأمنية في حال خروج الإشكالات عن السيطرة.

– منع تعبئة الآليات على انواعها المخالفة لصف السير المنظم مهما كانت الأسباب باستثناء سيارات الاسعاف على أنواعها وسيارات الأطباء والمسعفين والإعلاميين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام