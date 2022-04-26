لجان التكافل في حزب الله عرضت نشاطها الرمضاني في صيدا والجوار

عرض الفرع الاجتماعي لحزب الله في منطقة صيدا في بيان ” نشاط الاسبوع الرمضاني الثالث للجان التكافل الاجتماعي في أحياء مدينة صيدا وبلدات الجوار والتي تعمل على تأمين الحصص التموينية والحصص الغذائية (خضار ولحوم ودجاج وخبز) ووجبات الإفطار اليومية الساخنة بالإضافة الى التقديمات المالية النقدية والألبسة وتوزيعها لمستحقيها من الفقراء والمحتاجين .

حيث توزعت الانشطة الإجتماعية للاسبوع الثالث من شهر رمضان بين ادوية ، ومعاملات حسم استشفاء ، توزيع حصص تموينية وغذائية ومساعدات مالية ,وحصص محروقات ، وتقديم واجب التعزية ، زيارة عائلات الشهداء, حل ثلاث مشاكل ,تأمين حالات استشفاء ، وتوزيع ألبسة ، حليب اطفال ، وجبات طعام وحلوى ، عقد اجتماعين للجنة الاجتماعية ، تقديم وجبات افطار ، عيادة مرضى، إقامة مأدب افطار وتأمين اثاث لأربعة منازل .

واعلن أن “العدد الاجمالي للانشطة بلغ 5453 نشاطا فيما بلغ عدد المستهدفين 11214 مستفيدا بتكلفة اجمالية بلغت مليارا وسبعمئة وسبعة وستين مليونا وتسعمئة وثمانية وعشرين ألف ليرة لبنانية (1,767,928,000ل.ل)، أما التكلفة الإجمالية منذ بداية الشهر الكريم فبلغت سبعة مليارات وأربعمئة وثلاثين مليونا ومئتين وأربعين ألف ليرة لبنانية (7,430,240,000 ل.ل ) شملت أحياء تعمير عين الحلوة والفيلات وعدد من أحياء المدينة. كما توزع عمل اللجان على بلدات عبرا، الغازية ، حارة صيدا ، كفرحتى ، عنقون ، قناريت ، اركي ، عزة ، رومين ، حومين التحتا وبنعفول ، فيما تركز عمل المطبخ اليومي في بلدات الغازية وبنعفول وحارة صيدا.

وشكر الفرع الإجتماعي في منطقة صيدا لأصحاب الأيادي البيضاء دعمهم الكبير لعمل لجان التكافل الاجتماعي في صيدا وبلدات الجوار مجسدين الصورة الناصعة للتكافل والتضامن والوقوف الى جانب اهلنا في تلك الظروف الصعبة.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام