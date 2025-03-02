قطاع صيدا في “كشافة المهدي” أطلق نشاطه الرمضاني

أطلق قطاع صيدا في “كشافة الإمام المهدي” أنشطته الرمضانية خلال حفل أقيم في مجمع السيدة الزهراء في المدينة ، بحضور لفيف من العلماء، ممثلي الجمعيات الكشفية، وعوائل الشهـ.ـداء الكشفيين.

استهل الحفل بمراسم تعظيم القرآن الكريم، تلاها عرض تقرير مصور للأنشطة الرمضانية لعام 2024. وأطلق قائد القطاع بلال جوني البرامج الرمضانية لهذا العام، وألقى الشيخ حسن شحادي كلمة توجيهية.

وفي ختام الحفل، كرم القطاع عوائل الشهـ.ـداء الكشفيين ، إلى جانب تتويج الأوائل الفائزين في مسابقة “تحدي المواهب” التي أطلقت في 15 شعبان الماضي.

المصدر: الوكالة الوطنية