النائب كرامي تعليقاً على غروق زورق قبالة طرابلس: الدولة من حيث تقصد أو لا تقصد تشن حرب ابادة على اللبنانيين

قال رئيس “تيار الكرامة” النائب فيصل كرامي، تعليقاً على حادث غرق زورق في عرض البحر قبالة الميناء طرابلس “تابعنا بكثير من الحزن والألم حادثة غرق زورق يقل عددا من شبان طرابلس الذين كفروا بهذا الوطن الذي لم يقدم لهم سوى البطالة والعتمة والغلاء وانسداد الافق، فتوجهوا الى اراضي الله الواسعة عبر البحر تاركين وطنا غير شرعي بطريقة غير شرعية وغير آمنة، وكانت النتيحة غرق الزورق وسقوط عدد من الضحايا فضلاً عن عدد من المفقودين حتى الآن”.

وأضاف “لا يسعنا سوى تقديم أحر العزاء لاهالي الضحايا قائلين لهم: ليس امامنا سوى الصبر على هذا المصاب الاليم في هذه الايام الفضيلة ونحن نستعد جميعا لفرحة عيد الفطر المبارك التي ستكون حزينة ومليئة بالجراح التي لن تندمل، ولاهالي المفقودين نقول ان قلوبنا معكم وندعو الله ان يترأف بحالهم وان يكتب لهم النجاة ببركة هذا الشهر الفضيل”.

وشكر للجيش والصليب الاحمر والدفاع المدني و”لكل الذين بذلوا ويبذلون جهودا جبارة لكي لا تتحول هذه الفاجعة الى كارثة تعم المدينة”، محمّلاً “الحكومة والدولة بكل اجهزتها وإداراتها مسؤولية ما حصل”، موضحاً ان “الدولة من حيث تقصد او لا تقصد تشن حرب ابادة على اللبنانيين”.

المصدر: الوكالة الوطنية