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April 21 2022 - 13:50

خطيب المسجد الاقصى: الاحتلال الاسرائيلي فشل في مخططاته

منذ 9 mins 21 April، 2022
خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري
عربي وإقليمي - فلسطين

أكد “خطيب المسجد الأقصى” الشيخ عكرمة صبري الخميس أن “الاحتلال الاسرائيلي فشل في مخططاته ولم يستطع أن يلبي مطلب الجماعات المطرفة في ذبح القرابين ورغم البطش الذي قام به ضد شباب القدس فإنه لم يحقق هدفه المنشود”.

وقال الشيخ صبري “انتهت الأيام الخمسة السوداء وسنبدأ بالاعتكاف بإذن الله، وفي الأيام العشر الأواخر لا يدخل أي زائر غير مسلم للأقصى ولن يتمنن علينا الاحتلال “، وتابع “الاحتلال غدر بنا الجمعة الماضية ولا يجرؤ أي يهودي على اقتحام الأقصى دون حراسة وعلينا أن نكون حذرين ومتنبهين ويقظين لغدرهم”.

المصدر: فلسطين اليوم

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