خطيب المسجد الاقصى: الاحتلال الاسرائيلي فشل في مخططاته

أكد “خطيب المسجد الأقصى” الشيخ عكرمة صبري الخميس أن “الاحتلال الاسرائيلي فشل في مخططاته ولم يستطع أن يلبي مطلب الجماعات المطرفة في ذبح القرابين ورغم البطش الذي قام به ضد شباب القدس فإنه لم يحقق هدفه المنشود”.

وقال الشيخ صبري “انتهت الأيام الخمسة السوداء وسنبدأ بالاعتكاف بإذن الله، وفي الأيام العشر الأواخر لا يدخل أي زائر غير مسلم للأقصى ولن يتمنن علينا الاحتلال “، وتابع “الاحتلال غدر بنا الجمعة الماضية ولا يجرؤ أي يهودي على اقتحام الأقصى دون حراسة وعلينا أن نكون حذرين ومتنبهين ويقظين لغدرهم”.

المصدر: فلسطين اليوم