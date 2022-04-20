فتح المصلى القبلي ومغادرة المعتكفين لباحات المسجد الأقصى بعد انسحاب قوات الاحتلال (فلسطين اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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April 20 2022 - 11:40

فتح المصلى القبلي ومغادرة المعتكفين لباحات المسجد الأقصى بعد انسحاب قوات الاحتلال (فلسطين اليوم)

منذ 18 mins 20 April، 2022
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