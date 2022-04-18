قبيسي: سنخوض مع أهلنا انتخابات نيابية تؤدي الى استقرار داخلي

قال عضز كتلة “التنمية والتحرير” النائب هاني قبيسي “سنخوض مع اهلنا انتخابات نيابية تؤدي الى استقرار داخلي وتنتج انتخابات رئاسية تنقذ لبنان من اعدائه والمتآمرين عليه”.

ولفت قبيسي الى أن “أدوات الخارج تحاصر لبنان وتعاقبه وتفرض عقوبات اقتصادية تشوه صورة الاحزاب المقاومة والممانعة فيصبح من وقع اتفاق السابع من ايار واستقبل الصهاينة وجه خير في لبنان وتصبح الاحزاب التي حملت السلاح بوجه العدو الصهيوني وقدمت الشهداء أحزابا دمرت الوطن واهلكت اقتصاده”. معرضين الاحزاب المقاومة عبر شاشاتهم واعلامهم لهجمة غير مسبوقة لانهم قاوموا اسرائيل ورفضوا السير في ركب التطبيع والخنوع لغرب يحاصر لبنان ويتآمر على أهله”.

واكد قبيسي “رغم عقوباتهم وحصارهم لن نركع ولن نخضع لاوامرهم لان من لم تهزمه جيوشكم لن تهزمه عقوباتكم وحصاركم لاننا سنبقى متضامنين متكافلين نقف الى جانب بعضنا البعض حتى نخرج من هذه الازمة ويصمد لبنان”، وتابع “أنتم لن تستطيعوا تمرير تطبيع ارغمتم العرب عليه، ففي لبنان لا يمر شيء بالقوة لا تطبيع ولا علاقات ولا صلح ولا اعتراف”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام