الرئيس الايراني يؤكد مواصلة اصلاح السياسات النقدية

أكد الرئيس الايراني السيد ابراهيم رئيسي، “نهج الحكومة بالاستمرار في اصلاح السياسات النقدية والمالية بالتزامن مع التصدي للغلاء لخفض الضغوط الناجمة عن الغلاء عن كاهل المواطنين”.

وقال آية الله رئيسي، في تصريح صحفي الجمعة على هامش لقائه حشد من الفنانين، إن “جدول الاعمال الرئيس للحكومة في مجال المعيشة خلال الاشهر الثمانية الاخيرة تمثل بالسيطرة على التضخم الجامح الذي الحق اضرارا بالقدرة الشرائية للمواطنين خاصة الشرائح الضعيفة”.

وأشار رئيس الجمهورية الى أن “التضخم انخفض من نحو 60 بالمائة في ايلول/سبتمبر العام 2021 الى 46 بالمائة في اذار/مارس”، موضحاً ان “نجاح الحكومة يتمثل بأنها تمكنت خلال 8 اشهر من الوقوف الى حد ما امام سيل التضخم واثبتنا قدرتنا على خفض سرعة التضخم وستنخفض النسبة اكثر فاكثر خلال الاشهر المقبلة”.

المصدر: فارس