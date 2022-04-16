عبداللهیان لهنية: الكيان الصهيوني أضعف من أن يصمد امام الشعب الفلسطيني ومقاومته

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي لوزير الخارجية الايراني الجمعة مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية.

وحيا امير عبداللهيان “ارواح شهداء فلسطين والمقاومة”، لافتاً إلى أن “ما حدث في المسجد الاقصى مؤشرا لحيوية وفعالية مقاومة الشعب الفلسطيني البطل والشجاع وعجز الصهاينة”.

كما رأى امير عبداللهيان أن “المقاومة اليوم افضل اوضاعها في الوقت الذي يعيش الكيان الصهيوني اضعف حالاته”.

وأعلن أن الجمهورية الاسلامية الايرانية “تدعم تأسيس الدولة الفلسطينية الموحدة في كل ارض فلسطين التاريخية وعاصمتها القدس الشريف”.

هذا وأكد وزير الخارجية الايراني “استمرار مشاوراته واتصالاته الدبلوماسية مع وزراء خارجية الدول الإسلامية لإدانة ووقف الممارسات التعسفية الصهيونية”، مؤكداً أن اعتداء الكيان الصهيوني على المصلين وانتهاك حرمة المسجد الاقصى “من ضمن التداعيات السلبية لتطبيع العلاقات من قبل عدد قليل من الدول العربية والاسلامية مع هذا الكيان”.

هنية يشيد بدعم ايران للشعب الفلسطيني

من جهته، نقل رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” “التحيات الحارة من الشعب الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية للشعب الايراني والامام الخامنئي ورئيس الجمهورية الاسلامية”، مؤكداً أن “فلسطين اليوم امام خيارين: إما القبول بتهويد المسجد الاقصى وإما المقاومة امام الكيان الصهيوني، وقد اختار الشعب الفلسطيني وفصائل المقاومة طريق المقاومة بقوة وتقديم الشهداء”.

واشاد هنية بدعم الجمهورية الاسلامية الايرانية للقضية المقدسة تحرير فلسطين والقدس الشريف والمسجد الاقصى، ودعا الى تعزيز المشاورات الدبلوماسية على مستوى الدول الاسلامية ومنظمة التعاون الاسلامي ومجلس الامن الدولي لإدانة ووقف اعتداءات الكيان الصهيوني.