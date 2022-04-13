شرطة نيويورك تعلن عن جائزة بقيمة 50 ألف دولار لمن يقدم معلومات عن مطلق النار في محطة بروكلين – موقع قناة المنار – لبنان
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April 13 2022 - 04:26

شرطة نيويورك تعلن عن جائزة بقيمة 50 ألف دولار لمن يقدم معلومات عن مطلق النار في محطة بروكلين

منذ 2 ساعة 13 April، 2022
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