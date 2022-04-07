صندوق النقد يعلن عن اتفاق مبدئي مع الحكومة

ترأس رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا اجتماعا ماليا بحضور الرئيس نجيب ميقاتي والوزراء المعنيين ووفد من صندوق النقد. وبعد الاجتماع اكد الرئيس ميقاتي على التزام لبنان بالعمل على حل الازمة الاقتصادية والمالية ووضع لبنان على مسار النمو بتطبيق الاصلاحات البنوية.

وجدد ميقاتي التأكيد على دعم البرنامج الذي تقوم اللجنة الوزارية المكلفة التفاوض مع صندوق النقد والتعاون للتطبيق السريع للاجراءات المتفق عليها.

وثمّن رئيس مجلس النواب نبيه بري إنجاز الاتفاق المبدئي مع صندوق النقد الدولي. وفي بيان له أكد الرئيس بري أن الاتفاق يشكل إنجازاً إيجابياً للحكومة على طريق معالجة الأزمة الاقتصادية.

وأشار بري إلى جهوزية المجلس النيابي لتأمين التشريعات المطلوبة لإنجاح البرنامج المدعوم من قبل صندوق النقد وضمان ودائع اللبنانيين والمودعين، ومعتبراً أن الاتفاق يشكل بداية عودة لبنان إلى سكة التعافي ويكسب لبنان إعادة تصنيف إيجابية من جانب صندوق النقد.

فما هي عناوينُ التقدمِ في المفاوضاتِ معَ صندوقِ النقد، وهل يمكنُ توحيدُ القرارِ اللبناني؟

المصدر: المنار