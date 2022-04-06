الدفاع الروسية : روسيا تدعو الأمم المتحدة والصليب الأحمر وبرلين وانقرة وباريس لمطالبة كييف بضمان وصول الصليب الاحمر الى الاسرى الروس – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
April 6 2022 - 18:20

الدفاع الروسية : روسيا تدعو الأمم المتحدة والصليب الأحمر وبرلين وانقرة وباريس لمطالبة كييف بضمان وصول الصليب الاحمر الى الاسرى الروس

منذ 2 ساعة 6 April، 2022
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة