الدفاع الروسية : روسيا تدعو الأمم المتحدة والصليب الأحمر وبرلين وانقرة وباريس لمطالبة كييف بضمان وصول الصليب الاحمر الى الاسرى الروس – موقع قناة المنار – لبنان
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April 6 2022 - 18:20
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قائد سلاح الجو في جيش العدو المنتهية ولايته عميكام نوركين: حرية عمل سلاح الجو الإسرائيلي في لبنان تضررت في السنة الأخيرة
نوركين: تضرر حرية عمل سلاح الجو جاء نتيجة امتلاك حزب الله صواريخ مضادة بوسعها اعتراض مسيرات واستهداف طائرات عسكرية
نوركين: عمليات جوية أقل تعني انحسار القدرة الإسرائيلية على جمع المعلومات الاستخبارية في لبنان
إعلام العدو: الجيش ألغى دوريات عسكرية له في مدينة القدس خوفا من تعرض الجنود لعمليات اطلاق نار من قبل الفلسطينيين
قوة خاصة من جيش الاحتلال تعتقل الأسير المحرر القيادي في حركة الجهاد الإسلامي عبد الرحمن السعدي في جنين
مصادر فلسطينية: مقاومون يطلقون النار باتجاه قوات الاحتلال خلال اقتحامها مخيم جنين بالضفة الغربية
لبنان: تحذيرات من حصول أزمة طحين نتيجة تأخر مصرف لبنان في فتح الاعتمادات اللازمة لتفريغ بواخر القمح التي تنتظر في البحر
وزير الإقتصاد أمين سلام: طالبنا كمجلس وزراء مصرف لبنان دفع الاعتمادات المتأخرة لاستيراد القمح وعندها تُحل الأزمة
وزير الإعلام زياد مكاري بعد جلسة مجلس الوزراء: ميقاتي قال إن وزارة الداخلية ماضية في إجراء الانتخابات في موعدها
وزير الطاقة وليد فياض بعد جلسة الحكومة: نعمل على تأمين الفيول الإضافي لزيادة ساعات التغذية بالكهرباء
فياض: مجلس الوزراء أقرّ خطّة الكهرباء خلال جلسته وتمت الموافقة على إنشاء معامل الزهراني ودير العمار
النائب حسين الحاج حسن:عدم المشاركة في الإنتخابات هو خدمة للأعداء الذين يعتبرون الاستحقاق الانتخابي مفصليا في لبنان
الأرصاد الجوية: درجات الحرارة في بيروت تصل الى 33.6 والرطوبة تسجل 11% نتيجة الرياح الخماسينية وتحذيرات من اندلاع حرائق
وزير الأشغال علي حمية حول خطة النقل: توصلنا الى خطط إعادة هيكلة لخدمة النقل في كل لبنان واعادة اعمار مرفأ بيروت
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: السلطات الأوكرانية تقف وراء الاستفزازات السافرة في مدينة بوتشا
الخارجية الروسية: السلطات الأوكرانية مسؤولة عن ارتكاب جرائم في مدينة بوتشا ويتم استغلالها لفرض عقوبات جديدة ضد روسيا
الدفاع الروسية: نعامل أسرى الحرب لدينا وفق القانون الدولي وندعو الأمم المتحدة لضمان وصول الصليب الأحمر إلى الأسرى الروس
القوات الروسية تسقط مروحيتين أوكرانيتين كانتا تحاولان إجلاء مسؤولين عسكريين لكتيبة نازية من ميناء ماريوبول شرق أوكرانيا
الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ: الحرب قد تستمر لأشهر وحتى لسنوات وعلينا الاستعداد لمسار طويل من الدعم والعقوبات
رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان عقب اتصال مع الرئيس الروسي: إذا كان ما يطلبه الروس أن ندفع للغاز بالروبل سندفع بالروبل
اللجنة الدولية للصليب الأحمر: نحو 346 مليون أفريقي يعانون من الجوع ومن المرجح أن يرتفع هذا العدد خلال الأشهر المقبلة
الصليب الأحمر: الإهتمام المركز على التطورات في أوكرانيا لا يجب أن يمنع العالم من رؤية الأزمات الأخرى كالجوع في أفريقيا
منظمة الصحة العالمية: أكثر من 9 ملايين شخص أصيبوا بجائحة كورونا توفي منهم أكثر من 26 ألفا خلال الأسبوع الماضي
السودان: قوات الأمن تطلق قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق آلاف المتظاهرين المحتجين على الانقلاب العسكري
نادي الأسير الفلسطيني: إصابة 17 أسيرا من المرضى في سجن الرملة بفيروس كورونا وهم يعانون أوضاعا صحية مزمنة
إعلام العدو: مجموعة الهاكرز الإيرانية "أوبن هاندر" كشفت اليوم أن الموساد الإسرائيلي حاول اغتيال رئيس كازاخستان
البنتاغون: اختبرنا بنجاح صاروخا تفوق سرعته سرعة الصوت الشهر الماضي وبقي الاختبار طي الكتمان لتجنب تصعيد التوتر مع روسيا
رئيس مجلس الوزراء الكويتي يقدّم استقالة الحكومة الى ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح
شقيقة زعيم كوريا الشمالية: سنستخدم السلاح النووي إذا اقدمت كوريا الجنوبية على مواجهة عسكرية
لجنة الأمن الوطني في كازاخستان: اعتقال عميل أجنبي كان يخطط لتنفيذ هجوم على الرئيس قاسم جومارت توكايف
كوريا الشمالية تتوعد سيول برد "بلا رحمة" إذا قامت الأخيرة بضربة استباقية
14 قتيلًا على الأقل جراء أمطار غزيرة في البرازيل
الصين تسجل 13146 إصابة بفيروس "كورونا" غالبيتها بلا عوارض
كلمة دينية للامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله باستقبال شهر رمضان المبارك الجمعة الساعة 20:30 مساء عبر شاشة المنار
الأمم المتحدة تعرب عن قلقها ازاء سماح شركة "ميتا" على منصاتها بدعوات للعنف ضد العسكريين الروس
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
الدفاع الروسية : روسيا تدعو الأمم المتحدة والصليب الأحمر وبرلين وانقرة وباريس لمطالبة كييف بضمان وصول الصليب الاحمر الى الاسرى الروس
منذ 2 ساعة
6 April، 2022
الأسرى الروس
الدفاع الروسية
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