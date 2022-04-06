خضر عدنان: اعتقال الاحتلال للقيادي بالجهاد عبد الرحمن السعدي لن يكسر مقاومة أهل جنين

أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين خضر عدنان أن “اعتقال الاحتلال للأخ القيادي في الجهاد عبد الرحمن السعدي، لن يكسر مقاومة شعبنا في جنين ومخيمها البطل”.

وقال عدنان إن “الأخ المجاهد السعدي تفانى في خدمة ذوي الشهداء والأسرى، وقدم الواجب على الإمكان مع رفيق دربه الأخ المجاهد مؤمن النشرتي وكل المخلصين”.

وأشار عدنان إلى “تصاعد اعتقال الاحتلال لمجاهدينا، ممن كانوا مطلوبين أيضا لأمن السلطة وآخرهم الأخ عبد الرحمن السعدي”، ولفت إلى أن “الاحتلال يستغل لحظات النهار الأولى في الشهر الفضيل خوفا منه من مقاومة شعبنا وجماهيره”.

وكانت قوات العدو الاسرائيلي قد اعتقلت السعدي من جنين فجر الاربعاء.

المصدر: فلسطين اليوم