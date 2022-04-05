تعرف على 8 عادات خاطئة شائعة في رمضان..

توجد بعض العادات الغذائية الخاطئة التي تنتشر بين الصائمين خلال الشهر الفضيل، مما يتسبب في مشاكل كثيرة تؤرقهم وقد تصعّب من عملية الصيام في اليوم التالي.

وينصح خبراء التغذية بأهمية تجنب تلك العادات السيئة لوقاية الجسم من الأمراض المختلفة. فبعض تلك العادات الشائعة وقد تؤثر سلباً على صحة الجسم، وتحاول “العربية.نت” أن تلخّص تلك العادات في 8 نقاط:

1- شرب الماء بكثرة

سواء كان وقت السحور أو قبل الفجر، يعتقد الكثيرون أن شرب الماء بكثرة يقي الجسم من العطش طوال نهار رمضان. إلا أن شرب الماء بكثرة أثناء السحور يعمل على زيادة عمل الكلى للتخلص من الماء، وزيادة الرغبة في التبول، مما قد يسبب العطش بالنهار، لذلك يُنصح بتناول الفاكهة الغنية بالماء على السحور مثل البطيخ، أو الشمام، أو التفاح، فهي تعمل على إفراز الماء تدريجياً في الجسم أثناء الصوم. فيما يجب توزيع شرب الماء على الفترة الممتدة ما بين الإفطار والسحور، وليس تركيزها خلال وجبة السحور فقط.

2- شرب الماء البارد عند الإفطار مباشرة

يسبب شرب الماء البارد مباشرة عند الإفطار إلى التقليل من حركة الدم إلى المعدة والأمعاء، مما يصيب الجسم بمشاكل بالجهاز الهضمي مثل المغص أو حدوث التقلصات، لذلك ينصح خبراء التغذية بشرب الماء الفاتر في درجة حرارة الغرفة بعد الإفطار أو شرب الحليب بالتمر.

كما يمكن شرب الماء البارد بعد تناول وجبة الإفطار ليروي العطش، أما أثناء وجبة الإفطار فهي تشكل خطراً على المعدة وتؤدي إلى صعوبة الهضم، والسمنة، والحموضة المتكررة بعد الإفطار، لذا يجب الحذر من تلك العادة السيئة أثناء وجبة الإفطار.

3- تناول الحلوى بعد الإفطار

يؤدي تناول الحلوى بعد الإفطار مباشرة إلى تراكم الدهون في الجسم، وزيادة السمنة والكوليسترول، لذا يجب الانتظار قليلاً قبل تناول الحلويات ولنبدأ بقطعة صغيرة. ويفضل مرة أو اثنين في الأسبوع بحد أقصى، وليس بصفة يومية.

4- الامتناع عن تناول الفاكهة

تعتبر الفاكهة مصدراً ممتازاً للفيتامينات والأملاح المعدنية التي يحتاجها الجسم في رمضان، كما أنها تساعد على محاربة السمنة وإنقاص الوزن، لذلك فمن المهم أن تحرص على تناول الفاكهة خلال شهر رمضان.

5- الإكثار من المخللات والملح والتوابل

الملح والتوابل هما عدوك اللدود، فتناول الأطعمة المملحة أو المخللات يساعد على زيادة تخلص الجسم من الماء، مما يسبب الشعور بالعطش الدائم وخاصة خلال الصيام في اليوم التالي، كما يؤدي الإكثار منهم أيضاً إلى عدم انتظام ضربات القلب.

6- الإفطار على أطعمة دهنية

يعد بدء الإفطار بالأغذية الغنية بالدهون من أهم الأخطاء الشائعة وعليك تجنبها في رمضان، فحاول الابتعاد عن المقالي والأغذية الدسمة، ويفضل البدء بالسكريات البسيطة التي يسهل هضمها.

ولعل أفضل ما يبدأ به الصائم إفطاره هو التمر، فهو غني بالسكريات سريعة الامتصاص التي لا تحتاج إلى عمليات معقدة في تمثيلها، ما يؤدي إلى رفع سكر الدم بصورة معتدلة وسهلة.

7- إهمال وجبة السحور

وجبة الإفطار ليست كافية أبداً لاكتساب الجسم كل الضروريات، بل إن وجبة السحور تعد هامة جداً في أوقات الصيام، وعلى الصائمين التأكد من احتوائها على العناصر الضرورية. كما أن تناول وجبتين خلال شهر الصيام يسمح لجهاز المناعة بأن يكون أكثر نشاطا، ويعزز عملية الهضم.

وبحسب خبراء التغذية، فمن الضروري أن يشمل طعام السحور على الكربوهيدرات المركبة والألياف التي تستغرق وقتاً طويلاً للهضم لأنها ستساعد على الشعور بالشبع طوال اليوم، وتشمل الأرز البني والبطاطس وخبز القمح الكامل والحبوب والفول والشوفان والبطاطا الحلوة.

المصدر: الجمهورية