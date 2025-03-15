أسرار الافطار على التمر والماء في شهر رمضان

يعتبر الإفطار على التمر والماء من أهم العادات الصحية الغذائية في رمضان، إذ من المهم ترطيب الجسم وتزويده بالماء بعد ساعات الصيام الطويلة، أما التمر فيعتبر مصدراً سريعاً للطاقة للصائم.

كما ان شهر رمضان يعتبر للبعض فرصة لبدء نظام غذائي صحي يفيد الجسم ويساعد على وقايته من الأمراض.

يعتقد بعض المؤرخين أن التمور من أقدم الفواكه المزروعة في التاريخ، وقد أوضح خبراء التغذية أن كسر الصيام بالتمر والماء هو الخيار الأمثل صحيًا، اذ يحتوي التمر الطازج على نسب فعالة من المعادن، والألياف، والسكر، والفيتامينات، لذلك يعتبر التمر والماء الخيار الأمثل لقطع مدة الصيام والتمهيد لبدء وجبة إفطار صحية.

يعود ذلك إلى كون التمر مصدرًا فريدا للسكر، مما يجعله وسيلة فعالة وسريعة لتعويض الطاقة التي يفقدها الجسم خلال ساعات الصيام الطويلة. لا حاجة لتناول كميات كبيرة، فتمرة واحدة أو اثنتان تكفيان لتحقيق الفائدة المرجوة.

أما الماء فيلعب دورا أساسيا في ترطيب الجسم بعد ساعات طويلة من الصيام، حيث يساعد في استعادة توازن السوائل وتعويض ما فقده الجسم خلال اليوم. كما أنه يحافظ على توازن الإلكتروليتات وهي المعادن والأملاح ذات الشحنة الكهربائية التي تلعب دورًا مهمًا في دعم وظائف الجسم الحيوية.



إلى جانب ذلك، يُعد الماء عنصرًا ضروريا لحدوث التفاعلات الكيميائية داخل الجسم، كما يسهم في امتصاص العناصر الغذائية والوقاية من الإمساك.

عدد حبات التمر في اليوم وكمية الماء المناسبة

تتعدد فوائد التمر والماء بشكل عام في كل الأوقات وفي رمضان بشكل خاص، ويمكن للأشخاص الأصحاء تناول من ثلاث إلى سبع تمرات يومياً للحصول على فوائد التمر ومكوناته الغذائية من الحديد، ومضادات الأكسدة، والمعادن، والألياف اللازمة لصحة الجسم والحفاظ على حركة جيدة منتظمة للأمعاء.

أيضاً، يعتبر شرب كميات كافية من الماء في رمضان ما بين وجبة الإفطار ووجبة السحور أمراً هاماً للحفاظ على رطوبة الجسم والوقاية من الجفاف، وتعزيز عملية الهضم، لذا يوصى بشرب ما يقارب 8 أكواب من الماء.

المصدر: موقع المنار