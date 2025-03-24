خطوات ضرورية لتفادي رائحة الفم الكريهة خلال الصيام

ورد في الاحاديث النبوية ان للصائم رائحه تنبعث من فمه كرائحة المسك، لكن ما يعاني منه اليوم الكثير من الصائمين هو انبعاث رائحة فم كريهة خلال ساعات الصيام، هذه الظاهرة تسمى علميا “بالبخر” ولا تنحصر هذه المشكلة لدى كبار السن بل يعاني منها الكثير من الشباب رغم اهتمامهم اليومي بتنظيف اسنانهم….

في حلقتنا اليوم إرشادات للعناية بصحة الفم والأسنان في شهر رمضان، أفضل الأوقات لتفريش الأسنان وطريقة التخلص من رائحة الفم الكريهة (البخر)

ما بين مرضية وعادات خاطئة.. الدكتور محمد الرفاعي اخصائي لثة وفك يوضح اسباب انبعاث هذه الرئحة وهل التقصير في العناية بالاسنان سبب ايضاً:

وعن ابرز الطرق لمعالجة هذه الاسباب يجيب الدكتور:

هل يختلف توقيت تفريش الاسنان ما بين شهر رمضان والايام العادية؟ وعن عدد التفريش يتحدث الدكتور بالتفصيل:

المصدر: موقع المنار