ممارسة الرياضة في شهر رمضان.. كيف ومتى؟

من الشائع بين البعض أن الرياضة في شهر رمضان تعد عبئا زائدا على الجسم، ويحتار حول استئناف ممارستها وبالاخص التي تتطلب مجهودا جسديا يتعرق بنتيجتها الجسم ويفقد الكثير من السوائل.

ما هي اهم النصائح لمن لا يرغب بالتوقف عن ممارسة الرياضة وان لا ينقطع عنها لشهر كامل؟ ما هي افضل الاوقات لممارسة الرياضة للصائمين؟ وما هي معايير الأمان خلال ممارستنا؟ الاختصاصي في العلاج الفيزيائي الدكتور احمد رمضان يحدثنا خلال استضافته.

2. ما هي التغييرات الفيزيولوجية التي يحدثها الصيام في اجسامنا؟ وبحسب راي الاختصاصي متى ينصح بممارسة الرياضة؟ قبل الافطار او بعده؟

هل يختلف توقيت ممارستها باختلاف الهدف منها؟ انقاص الوزن مثلا او زيادة العضلات…

ختاما مع نصائح من الدكتور لتجنب ما يطلق عليه بالاصابات:

المصدر: موقع المنار