إصابة 4 شبان فلسطينيين بالرصاص المطاطي خلال مواجهات في بلدة العيساوية شمال شرق القدس المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 5 2022 - 01:50

إصابة 4 شبان فلسطينيين بالرصاص المطاطي خلال مواجهات في بلدة العيساوية شمال شرق القدس المحتلة

منذ 2 ساعة 4 April، 2022
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