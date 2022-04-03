علامة يحذر من أزمة بيئية وصحية

قال عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب فادي علامة “أزمة بيئية وصحية تهدد المناطق والمواطنين مع توقف الشركات الملتزمة رفع النفايات عن العمل”.

ونبه علامة الاحد من ان “الأزمة مفتوحة بين الشركات من جهة والدولة ومصرف لبنان والمصارف التي تضع سقفا للسحوبات من جهة ثانية”.

ولفت علامة الى ان “المطلوب إيجاد حل سريع ودائم يمنع تكرار مشاهد تراكم النفايات شهريا على الطرقات”، وتابع “الشكر لإتحاد البلديات وبلديات المناطق التي تعمل بحدود إمكاناتها على رفع النفايات، في ظل توقف الشركات عن العمل”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام