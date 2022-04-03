فصائل المقاومة الفلسطينية : لتوسيع رقعة المقاومة

أكدت فصائل المقاومة الفلسطينية على مواصلة العمل بالوسائل والأشكال كافة لتعزيز المقاومة ضد الاحتلال،وشددت في بيان بعد اجتماعها التشاوري، على مواصلة العمل لتوسيع رقعة المقاومة، وأن لا أمن ولا أمان ولا استقرار للاحتلال حتى ينال الشعب الفلسطيني حريته.

وقالت الفصائل إنَّ:” أيَّ فعل إجرامي من الاحتلال سيقابله شعبنا ومقاومته بمقاومة أقوى و أشد، وأنَّ سياسة الملاحقة والاعتقال والاغتيالات أثبتت فشلها وزادت شعبنا إصراراً على مواصلة مقاومته”.

كما أكدت فصائل المقاومة على وحدة الشعب الفلسطيني في أماكن وجوده كافة، وأنَّ سياسة العدو لن تفلح في عزل أي جزء عن الآخر.

وخلال اجتماع مع رئيس جهاز الشاباك (رونين بار) ومسؤولين آخرين، توقع رئيس حكومة الإحتلال نفتالي بينيت حصول عمليات فلسطينية جديدة.

وقال بالتأكيد نتوقع أنَّه ستكون هناك محاولات عديدة ونحن نعمل حاليا على منعها، ويُفضَّل أن يكون ذلك في مراحل التخطيط، إن لم يكن في مراحل التنفيذ أو في الميدان، وسيكون هناك المزيد من القوات المنتشرة في جميع الأنحاء لوقف هذه الموجة في البداية.

المصدر: قناة المنار