حميه زار أبي رميا في إهمج وتفقدا مركز جرف الثلوج

زار وزير الاشغال العامة والنقل الدكتور علي حميه النائب سيمون ابي رميا في منزله في اهمج. ثم توجها الى مركز جرف الثلوج، حيث اطلعا على الحاجات من رئيس المركز منير ضاهر.

وشكر حميه لابي رميا دعمه الدائم لناحية تأمين مادة المازوت، كي تقوم الآليات بعملها وابلغه بأنه تم، هذا الاسبوع، تأمين الاعتمادات من وزارة المالية الخاصة بهذا البند.

وكرر ابي رميا طلبه بإنشاء مركز لجرف الثلوج في العاقورة بسبب الموقع الاستراتيجي لهذه البلدة. ولفت الى ان بلدية العاقورة وضعت عقارا بتصرف وزارة الاشغال لهذا الغرض.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام