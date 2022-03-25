الدفاع الروسية : تم تدمير سلاح الجو والدفاعات الجوية الأوكرانية بالكامل تقريبا والقضاء على البحرية – موقع قناة المنار – لبنان
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March 25 2022 - 16:44

الدفاع الروسية : تم تدمير سلاح الجو والدفاعات الجوية الأوكرانية بالكامل تقريبا والقضاء على البحرية

منذ 54 mins 25 March، 2022
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